La tribute band The Stones dal vivo alla Cantina Antico Angelo

Il rock degli Stones arriva per la prima volta alla mitica Cantina dell’Antico Angelo di Monghidoro!

Una serata imperdibile con tutti i grandi classici dei Rolling Stones suonati dalla tribute band "The Stones"!

Beppe Baracca (Maurizio Solieri, Ricky Portera, Umberto Smaila) voce e chitarra, Luca Testoni (Skiantos) chitarra e cori, Carlo Cavazzoni (FunkClub, Stoneage’s) batteria, Enrico Giuliani (Central Unit) basso e cori, Franco Nipoti (Crying Steel, Rock Doc) chitarra e cori, Alberto Pietropoli (Bononia Sound Machine, Central Unit) sax e tastiere e Jennie Huston (esperienze in UK) ai cori vi danno il benvenuto e vi invitano alla serata più rock dell’anno!



Prenotazioni 348 012 8761