The Stones (rolling stones tribute) al Pontelungo (free entry!)

Una serata completamente dedicata alla musica dei Rolling Stones!

Dalle 20:00 al Pontelungo!

INGRESSO GRATUITO!



THE STONES è la nuova tribute band (6 elementi) volta a rendere omaggio alla più grande rock’n’roll band della storia, i Rolling Stones!

Set-list di 2h che spazia in tutto il loro repertorio, dagli esordi ai brani piu? recenti. Massima attenzione e? stata data soprattutto per ricreare le sonorita? tipiche dei Rolling Stones.

Beppe Baracca (Maurizio Solieri, Ricky Portera, Umberto Smaila) voce e chitarra, Andrea “Andy Bellombrosa” Dallavalle (Skiantos) chitarra e cori, Carlo Cavazzoni (SpeedFree, Stoneage's) batteria e cori, Enrico Giuliani (Central Unit) basso e cori, Franco Nipoti (Crying Steel, Rock Doc) chitarra e cori, Jennie Huston (esperienze in UK) ai cori e Alberto Pietropoli (special guest al sax) vi danno il benvenuto e vi invitano a supportarci! Ci vediamo, ovviamente, dal vivo!

Servizio Food

tinyurl.com/FoodMenuPSF

- Bar & Chill Area

https://tinyurl.com/BarMenuPSM

- Ingresso Gratuito

- Non sono consentite l'introduzione e il consumo di cibi e bevande provenienti dall'esterno.



Pontelungo Summer Festival è una rassegna di Bologna Estate, col patrocinio del Comune di Bologna

Giardini Pontelungo

Via Agucchi 121, Bologna

- Bus 13/81/91 - fermata "Pontelungo"



www.pontelungosummerfestival.it