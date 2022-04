The Stones (tribute band) in concerto a Pianoro

Rocknrolla Eventi & Night Music Manager presentano SATURDAY NIGHT ROCK - THE STONES - The Rolling Stones Tribute

THE STONES è la nuova tribute band (6 elementi) volta a rendere omaggio alla più grande rock’n’roll band della storia, i Rolling Stones!

Set-list di 2h che spazia in tutto il loro repertorio, dagli esordi ai brani piu? recenti. Massima attenzione e? stata data soprattutto per ricreare le sonorita? tipiche dei Rolling Stones.

Beppe Baracca (Maurizio Solieri, Ricky Portera, Umberto Smaila) voce e chitarra, Andrea “Andy Bellombrosa” Dallavalle (Skiantos) chitarra e cori, Carlo Cavazzoni (SpeedFree, Stoneage's) batteria e cori, Enrico Giuliani (Central Unit) basso e cori, Franco Nipoti (Crying Steel, Rock Doc) chitarra e cori e Jennie Huston (esperienze in UK)



LA SERATA :

* open ore 21,00

* live show 22,00



Ingresso 10 euro inclusa una consumazione

Ingresso consentito con Green Pass

La serata si svolgerà rispettando tutte le vigenti regole sanitarie.

SALA ARCIPELAGO - VIA DELLA RESISTENZA 201 - PIANORO ( BO)

Info e Prenotazioni al - 348 690 9428

Powered by Rocknrolla

https://www.facebook.com/Rocknrolla-Eventi