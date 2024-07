Per la rassegna di world music Suoni DiMondi sabato 20 luglio 2024 "The Sweethearts" live in Piazza Lucio Dall.

"The Sweethearts" è una band tutta al femminile, 30 ragazze sul palco, studentesse di una scuola musicale australiana che è divenuta una fucina di talenti: suonano e cantano new soul.