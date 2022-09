The Tallis Scholars diretti da Peter Phillips live a Bologna

Mercoledì 21 settembre ore 20.30 nella Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano (Strada Maggiore 4) con il concerto del gruppo vocale The Tallis Scholars diretto da Peter Phillips si apre la rassegna "Il nuovo l'antico di Bologna Festival", storico ciclo di concerti dedicati al repertorio antico e contemporaneo.

Nuovo e antico si intersecano alla perfezione nelle polifonie vocali dei Tallis Scholars: il sacro minimalismo di Arvo Pärt prende voce insieme ai più antichi Miserere di Gregorio Allegri, Sancte Deus di Thomas Tallis e Libera nos di John Sheppard, due compositori attivi nell’Inghilterra del Cinquecento. Del compositore estone Arvo Pärt (Paide 1935) si ascoltano Triodion, Which was the son of..., The woman with the alabaster box, Tribute to Caesar.

Fondato nel 1973 da Peter Phillips l’ensemble Tallis Scholars è apprezzato per le sue qualità vocali: intonazione perfetta, densità e omogeneità di timbro, chiarezza nel contrappunto. Con la sua inconfondibile cifra interpretativa ha saputo avvicinare il grande pubblico al repertorio rinascimentale, proponendo lavori come le Messe di Palestrina, i Mottetti di Josquin o la musica sacra di Gesualdo. I Tallis Scholars svolgono una intensa attività concertistica in tutto il mondo e hanno inciso più di 60 dischi.