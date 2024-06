"The trace of your lips"

Román è un attore che lavora nei film di serie B e che è isolato nel suo appartamento mentre una pandemia dilaga. Di fronte alla sua finestra vive un giovane attraente. L’erotismo ai tempi del Covid, anzi del lockdown, che impedisce i rapporti sessuali e trasforma le relazioni in voyeurismo o amplessi a distanza. L’esplorazione del sesso gay diventa un inventario di possibilità da esplorare, in un universo che alimenta i rapporti a distanza, mentre incombe la pandemia. Il regista messicano Julián Hernández si è fatto conoscere a livello internazionale con uno straordinario lungomentraggio visionario e seducente, dalla forte carica erotica e poetica, vincitore del Teddy Award al Festival del cinema di Berlino: A Thousand Clouds of Peace Fence the Sky, Love, Your Being Love Will Never End (2003). Da allora ha creato numerosi altri film presentati a livello internazionale, come Raging Sun, Raging Sky o I Am Happiness on Earth.



giovedì 20 giugno, ore 22.30