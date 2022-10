The Vitruvio horror live show 2022

Da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre vivremo cinque giorni di orribile divertimento per THE VITRUVIO HORROR LIVE SHOW: una quattordicesima edizione con ben nove diverse proposte (anche per famiglie con bambini), tra percorsi e spettacoli, per un totale complessivo di 64 appuntamenti.



a vigilia d'Ognissanti, l'Halloween che si festeggia oggi, tra zucche e feste bizzarre, è solo l'ultimo rimando a un rito antico. Lo riscopriremo in tanti modi durante cinque giorni di spettacolo, scoperta e stupore.

Eccoci qui, dunque! Pronti a esplorare il lato misterioso e pauroso delle storie bolognesi, a scoprire chi sono le burde (le streghe d'acqua), a trovarci impigliati in antiche tradizioni celtiche rivissute in chiave felsinea, a inseguire fatti su draghi a metà tra leggenda e realtà.

Per il 2022 torniamo a far divertire, con un leggero brivido lungo la schiena, grandi e piccoli.



La novità dell’edizione 2022? Sarà l’anno dei grandi ritorni e delle collaborazioni importanti, inseguendo le cronache nere bolognesi. Torniamo a esplorare una porzione della nostra amata Bologna sotterranea, nella sua veste più noir, grazie alla collaborazione e concessione di Canali di Bologna per l’accesso al tratto sotterraneo del Canale di Reno, in pieno centro storico, in un percorso cittadino scandito da prospettive contorte, memori di acque corrotte e ponti sepolti.

Poi scopriremo le storie oscure legate a una villa antica un tempo splendente: Villa Malvasia, detta Villa Clara, dove, grazie alla collaborazione in forma esclusiva con la Fondazione Amici Villa Malvasia, si riaprono i cancelli per un raduno di spettri e figure inquietanti.

Vi invitiamo ad addentrarvi con noi nel tratto sotterraneo del Canale di Reno, in pieno centro storico, tra le oscure storie che popolano Villa Malvasia (conosciuta come Villa Clara), nei palazzi storici in chiave "horror" lungo percorsi perigliosi pieni di mistero e iniziative di trekking urbano tematiche.



Le novità



Con "Finché Morte non Vi Separi" partiremo dal guazzatoio di via Augusto Righi, superando il romantico ponte di via Piella, e quello di via Oberdan, per arrivare fino a Capo di Lucca, passando per la spaventosa curva degli annegati. Seguiremo l'anima in pena del barcaiolo Gutturio, annegato nel canale di Reno e condannato a cercare la sua amata attraverso i secoli. Esploreremo un tratto sotterraneo del Canale di Reno, grazie alla collaborazione e concessione di Canali di Bologna.

Da non perdere lo spettacolo itinerante "L'Offerta del Diavolo", spettacolo coinvolgente con il quale esploreremo il centro di Bologna in compagnia di un singolare piazzista, un venditore davvero originale e inquietante. Nel nostro curioso peregrinare non saremo soli in balia dell' insidioso venditore, complice involontaria del periglioso cammino sarà la nostra amata zdàura Onorina Pirazzoli che, in una notte di mistero e terrore, ci guiderà tra superstizioni e antiche cronache fino a un finale a sopresa dalle emozioni inattese.



Anche i nostri trekking urbani si arricchiscono di due proposte tematiche assolutamente imperdibili:

"Black-Trek: il Buio in fondo al Tunnel". Un percorso cittadino scandito da prospettive contorte, vicoli, memorie di acque corrotte e ponti sepolti che ci aprono al buio dei sotterranei cittadini. Il percorso si sviluppa in due fasi, un primo blocco in superficie a cui seguirà l'accesso al Canale da Via Righi a monte, verso la Piazzetta della Pioggia. L'evento è realizzato grazie alla collaborazione e concessione di Canali di Bologna.

“Malvasia: oltre la soglia di Villa Clara”, un viaggio che va oltre la leggenda urbana di "Villa Clara", luogo iconico da questo punto di vista, per toccare la storia dell'arte bolognese seicentesca e l'evoluzione di una campagna circostante fra Fiume Reno e Canaletta della Ghisiliera, dove la tenuta della villa si erge cinta da un teatro di coltivi.



Altra sorpresa del 2022 sono le due iniziative pensate per i bambini e le loro famiglie: "Il Retrobottega di MammaDraga" , spettacolo di narrazione, burattini e figure a cura di Burattinificio Mangiafoco, liberamente ispirato a “Il drago di Bologna e altre meraviglie di Ulisse Aldrovandi" (Minerva Edizioni - autore Francesco Nigro, illustrazioni Luca Parisi) e lo spettacolo "Fantasmi in Villa" che ci porta a esplorare il lato spaventevole di Villa Malvasia, meglio nota come Villa Clara.



Il programma include anche alcune iniziative in edizione speciale come "Una Notte alla Chiusa", passeggiata urbana dopo il calar del sole, che, partendo dal Fiume Reno e seguendo le acque del Canale di Reno, ci porta a ritrovare vecchie storie e riscoprire antiche suggestioni, accompagnati dall'apparente tranquillità della sera. Immancabile la visita-spettacolo "Onorina al Teatro Anatomico" in cui una guida e - ancora una volta - la zdàura Onorina Pirazzoli, ci condurranno alla scoperta del Palazzo dell'Archiginnasio e del suo Teatro Anatomico nel cuore di Bologna. Ci verranno raccontate le avventure e le scoperte del giovane Giovanni Aldini, scienziato visionario che girò il mondo nell’Ottocento sfidando le conoscenze fino ad allora acquisite su vita e natura. Le sue scoperte furono fonte d'ispirazione per una scrittrice che ideò uno dei mostri più noti della letteratura e del cinema. Il centro di Bologna ospita poi la versione Halloween di uno dei percorsi di trekking urbano di punta di Vitruvio: "Black-Trek: le memorie nere di Bologna" , passeggiata serale in chiave noir che ci racconta una città misteriosa e a tinte fosche.



A questo link tutte le informazioni e il calendario https://vitruvio.emr.it/it/home/16-iniziative/617-the-vitruvio-horror-live-show-2022.html