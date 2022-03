The Zen Circus: il rock italiano sul palco bolognese

Venerdì 1 aprile dopo un tour estivo tutto esaurito "The Zen Circus" tornano sul palco del Link con il nuovo tour: L’Ultimo Club Accogliente! Gli Zen Circus sono un gruppo rock italiano composto da Andrea Appino, Karim Qqru, Massimiliano "Ufo" Schiavelli e Francesco Pellegrini, fondato nel 1994 a Pisa dallo stesso Appino e da Marcello Bruzzi. Nel 2020 viene pubblicato l'album L'ultima casa accogliente, undicesimo album in studio del gruppo edito da Polydor Records e Universal. Il disco segue, a due anni di distanza[25], il precedente lavoro in studio Il fuoco in una stanza. Dall'album sono estratti i singoli Appesi alla luna, Catrame e Come se provassi amore, quest'ultimo ispirato al saggio Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero sé di Alice Miller