Il web è il palcoscenico di “8 e ½ Theatre Clips” la serie performativa della Compagnia Instabili Vaganti

“8 e ½ Theatre Clips”, il nuovo progetto di teatro virtuale della Compagnia Instabili Vaganti. Il web è il palcoscenico di “8 e ½ Theatre Clips” la serie performativa della Compagnia bolognese che descrive il mutamento delle nostre esistenze nella lotta contro un nemico invisibile, il Covid - 19.

Se la pandemia globale ha imposto nel mondo un distanziamento sociale tra le persone, la Compagnia Instabili Vaganti ha saputo ridurlo attraverso l’arte performativa e la cultura, mantenendo vivo il dialogo tra due paesi distanti tra loro geograficamente e per tradizioni: l’Italia e l’Iran. La lotta globale al Covid-19 ha portato dei mutamenti nelle abitudini di ogni individuo, a qualsiasi latitudine, contribuendo alla diffusione di nuovi stati d’animo e modifiche nei rapporti sociali. Con queste premesse nasce il progetto “8 ½ Theatre Clips - Come la pandemia ha cambiato le nostre vite in 8 episodi e ½” (Italia - Iran, 2020), la web serie performativa prodotta dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, scritta e diretta dalla pluripremiata regista Anna Dora Dorno e interpretata dal performer di origini piemontesi Nicola Pianzola, con la partecipazione del noto mimo iraniano Danial Kheirkhah, a sua volta diretto dal regista iraniano Ali Shams.

In questo momento difficile, in cui il mondo intero sta combattendo contro un nemico invisibile, l’Italia e l’Iran si incontrano sulla scena virtuale per raccontare di una lotta globale e dei suoi effetti. Con “8 ½ Theatre Clips” va in scena la trasposizione artistica e teatrale di una nuova quotidianità e di una nuova socialità, realizzata attraverso lo sguardo e la sensibilità artistica degli interpreti di due culture differenti, ma accomunati dalla stessa esperienza e da un medesimo approccio all’arte e alla vita.

Il progetto - liberamente ispirato al capolavoro felliniano “8 e ½” in occasione della celebrazione dei 100 anni dalla nascita del grande Maestro - si sviluppa attraverso otto brevi cortometraggi, oltre a un talk in video di chiusura, che saranno presentati fino a Dicembre 2020 con cadenza regolare sul web, il palcoscenico virtuale di questo periodo storico. La serie, che vanta le musiche originali di Riccardo Nanni, indaga alcuni temi propri del particolare periodo storico che stiamo attraversando: l’attesa, la paura, la noia, il sogno, i nuovi rapporti sociali, la libertà dopo il lockdown, sperimentando di volta in volta differenti forme e metodologie di interazione a distanza, attraverso il montaggio dei materiali video girati in Italia e in da Iran.

Gli episodi finora realizzati, Notes of Absence, The Night Shift, Beyond the Mirror e il più recente, Don’t call me Hero, sono fruibili - come i successivi ancora in fase di realizzazione - sui canali social dell’Ambasciata d’Italia a Teheran e della Compagnia Instabili Vaganti.

La serie fa parte del più ampio progetto di ricerca e creazione video Beyond Borders, che vede la collaborazione di numerosi artisti da differenti paesi: India, Cina, Spagna, Turchia, Usa.

La Compagnia Instabili Vaganti è nata nel 2004 per volontà di Anna Dora Dorno, direttrice artistica, attrice e regista e Nicola Pianzola, performer e drammaturgo. Si contraddistingue nel panorama internazionale per ricerca e innovazione nel teatro fisico e nelle arti performative contemporanee. Ha presentato le sue produzioni e progetti in tutto il mondo traducendo le proprie opere in tre lingue e collezionando numerosi premi nazionali e internazionali. La compagnia ha rappresentato il teatro italiano in iniziative d’importanza mondiale tra cui le Olimpiadi del Teatro in India e l’anno dell’Italia in America Latina.

LINK video al trailer

https://www.youtube.com/watch?v=zHiIzYO-qH8&feature=emb_title

LINK video a tutta la web serie performativa

https://www.instabilivaganti.com/prod/film-video/8-%c2%bd-theatre-clips/video-8-%c2%bd-theatreclips/