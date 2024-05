"Theatre of violence" a Teatri di Vita

«Si può essere insieme carnefici e vittime?», domanda Krispus Ayena, avvocato difensore, ai membri della Corte Penale Internazionale dell’Aia. Il suo cliente, Dominique Ongwen, all’età di 9 anni è diventato uno degli almeno 20.000 bambini rapiti in Uganda dal Lord’s Resistance Army del leader ribelle Joseph Kony. Ongwen ha subito il lavaggio del cervello, con una combinazione di cristianesimo, stregoneria e tortura per trasformare i bambini in spietati soldati, nella ribellione contro il presidente Museveni. Ongwen imparò rapidamente che si trattava di uccidere o essere uccisi, e scalò le gerarchie fino al grado di comandante, prima di arrendersi e finire all’Aia, imputato in un processo destinato a fare storia.



Emil Langballe ha studiato documentario alla British National Film and Television School, ed è stato premiato in festival come Karlovy Vary, Salonicco e Hot Docs di Toronto. Lukasz Konopa ha studiato sociologia in Polonia e documentario presso la National Film and Television School nel Regno Unito. I suoi film sono stati proiettati e premiati in numerosi festival.



Theatre of Violence

(Danimarca-Germania, 2013, 105′)

di Emil Langballe e Lukasz Konopa

sottotitoli in italiano



a cura di Internazionale e CineAgenzia