This is Manesdream - la musica dei Maneskin live show

"This is Manesdream" è uno spettacolo nuovo, originale, unico nel suo genere. La messa in scena prevede l'utilizzo di un linguaggio diversificato, necessario ad esprimere lo sviluppo di un tempo sospeso, eppure raccontare una storia. Una storia che arriva al cuore.



La storia di Coraline, una giovane musicista di talento dall'animo fragile e profondo.

Una ragazza costretta a lottare contro un perfido nemico, la depressione.

Una piaga che colpisce milioni di ragazzi, il più delle volte sprovvisti degli strumenti necessari a reagire.

Un dolore che porterà la nostra protagonista ad un passo dal baratro.

Lo spettacolo si sviluppa attraverso sequenze cinematografiche proiettate mediante video-installazione scenica e accompagnate dalla musica di Riccardo Roncagli, intervallate da spettacolari numeri musicali dal vivo, perfettamente integrati nello sviluppo della storia: le canzoni dei Maneskin.



Un cast di 23 attori/performer di grande talento tra i quali la partecipazione straordinaria di Giulio Pizzirani (l'ultimo "Dante" di Pupi Avati) e 4 musicisti eccezionali (Riccardo Roncagli, Claudio Colombis, Marco Guzzo, Anna Digiovanni), testi originali e regia di Salvatore Sito, fotografia, montaggio e videomapping di Simone Montella, Maestro del coro Rosa Sito, coreografie di Silvia Raschi, Sara Boraggini e Massimo Baldanza, scene di Antea Galli e Massimo Maione, costumi di Fabiana Lopez, trucchi di Valentina Fabbretti, disegno luci di Matteo Risi e audio di Nicola Pacetta.



This is Manesdream, uno spettacolo da non perdere per nessuna ragione.



Prima esecuzione assoluta Sabato 14 Maggio ore 21 presso Teatro Fanin San Giovanni in Persiceto (BO).

Biglietti disponibili sul circuito Vivaticket.



Una produzione Compagnia della Corona.



Link alla pagina dello spettacolo:

https://www.compagniadellacorona.it/manesdream





https://www.vivaticket.com/it/biglietto/this-is-manesdream/172597