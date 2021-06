"This is my life" con Drag Calypso

BOAT (ex SABIEM)

Caricamento in corso...

Ripercorrere i momenti più importanti della carriera artistica di Miss Drag Queen Emilia Romagna e soprattutto far capire davvero cosa ci sia dietro al mondo delle Drag Queen. Asi@, Helena, Cristina ColBottom, Candy Dash sono le ospiti in questo evento, raccontando fatti inediti di una amicizia lunghissima.