Sabato 11 giugno Thurston Moore group in concerto al Nova Festival (Arena DumBO).

Thurston Moore ha fondato i Sonic Youth nel 1980 e da allora è stato in prima linea nella scena del rock alternativo da quando quel particolare soprannome è stato usato per indicare qualsiasi musica che sfidava lo standard mainstream.

Registra e si esibisce in una cavalcata di discipline che vanno dalla libera improvvisazione, alla composizione acustica, al black/white metal/noise disruption. Ha lavorato con Yoko Ono, John Zorn, Bobby Gillespie e molti altri.

Sul palco del Dumbo si esibiranno anche i King Hannah.

“C’è un amore rivelato nella musica dei King Hannah, quello per il suono alternativo anni ’90, per quelle chitarre ruvide che si incrociavano a un cantato intimo e talvolta tormentato. Hannah Merrick e Craig Whittle nonne fanno mistero e partono da quelle tensioni di fine millennio per ispirare la loro identità sonora, che da poco ha trovato forma nell’album d’esordio I’m Not Sorry, I Was Just Being Me.” Rolling Stone.