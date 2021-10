Ti odio, ti lascio, ti amo...e poi?

Evento di Associazione PsicoSfere all'interno della Manifestazione Robe Da Matti- edizione 2021

Descrizione, analisi, interventi psicologici e legali degli aspetti disfunzionali delle relazioni nelle ondate della pandemia e attualmente.

Cosa è cambiato negli ultimi due anni rispetto ai precedenti?

Come intervenire?

Sono sicuramente aumentate le domande di separazioni e le conflittualità. Durante la conferenza ne parleremo con la psicologa- psicoterapeuta Maria Letizia Rotolo e l’avvocata Francesca Ursoleo.

Le relazioni disfunzionali nella coppia, nelle amicizie, nel lavoro portano conseguenze devastanti sull’individuo, il ghosting e l’orbiting sono una forma di stalking sottile, che verrà ampiamente discusso durante la serata

Che cosa rappresenta l’orbiting? È un fenomeno per cui il/la partner ti lascia, ma continua a seguirti sui social, facendoti sapere di esserci ancora, tramite commenti, like.

Nel 2020- 2021 si è diffuso anche il reverse ghosting, che è molto pericoloso.

Ultimamente si assistono a fenomeni di rabbia e violenza nelle relazioni.

L’angoscia e il trauma che il Coronavirus ha generato che conseguenze avranno nell’individuo e nelle relazioni?

Il trauma non dev'essere una condanna a vita. Di tutte le malattie che attaccano l'organismo umano, il trauma può in definitiva essere visto come benefico. Nella guarigione del trauma avviene una trasformazione, che può migliorare la qualità della vita.

Ci concentreremo anche su questi aspetti durante la conferenza.

Presso Sala Martelli/Fermo immagine

Bigliografia:

Prunotto A., Rotolo M. Letizia, Martini. M., Vannini D, "Amori 4.0- Viaggio nel mondo delle relazioni", ed. Alpes 2019

Grimaldo E., Pozzetti R., Rotolo M. Letizia, " Verità e segreti del Covid-19", ed. Alpes 2021





L'evento si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti

