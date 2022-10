Ti siedi con me? Letture “a tu per tu” sulle panchine del giardino della scultura

Sabato 8 ottobre 2022 dalle ore 15 alle ore 17:30 in occasione della rassegna regionale Vivi il Verde



Una staffetta di lettori volontari si alterna per offrire ai visitatori un’esperienza di condivisione della lettura immersi nel verde e nell’arte del Giardino della Scultura.



Su ogni panchina un lettore attende il visitatore con una selezione di libri diversi. La selezione comprende poesia e prosa, saggi, diari, riviste, giornali, libri d’arte e per bambini. All’arrivo del visitatore il lettore deciderà cosa leggere per lui. Sarà un modo per condividere un piccolo frammento di spazio in un piccolo frammento di tempo, resi speciali dall’idea di mettersi in connessione l’uno con l’altro ed entrare in una sintonia emozionale molto personale grazie alla lettura.



L’iniziativa rientra nell’ambito del Patto per la Lettura in collaborazione con Biblioteca comunale Le Scuole di Pieve di Cento.





Ingresso libero