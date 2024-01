Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Time Sculpture #Seed di Simoncini.Tangi a cura di Manuela Valentini e Olivia Spatola Dal 31 gennaio al 28 febbraio 2024 Inaugurazione mercoledì 31 gennaio ore 11:00 presso Marconi Business Lounge – primo piano Terminal Passeggeri Aeroporto Guglielmo Marconi – Bologna Courtesy Kyro Art Gallery Nell’ambito dell’edizione 2024 di Arte Fiera, la kermesse dedicata all’arte moderna e contemporanea di Bologna, l’Aeroporto Guglielmo Marconi ospiterà, dal 31 gennaio fino al 28 febbraio 2024, un’opera del duo artistico Simoncini.Tangi, selezionata dalle curatrici Manuela Valentini ed Olivia Spatola. Si tratta di “Time Sculpture #Seed”, una scultura che propone una riflessione sull’intelligenza delle piante e sulla loro capacità di risolvere in modo semplice problemi complessi. L’opera sarà esposta all’interno della Marconi Business Lounge (al primo piano del Terminal Passeggeri) e sarà visibile tutti i giorni, dalle ore 5.00 alle 21.00, anche a coloro che non sono in partenza. Sabato 3 febbraio, in occasione della Art White Night, la Marconi Business Lounge sarà eccezionalmente aperta sino alle ore 24.00 per consentire al pubblico dell’arte e ai passeggeri di vedere la scultura. Il seme viaggia, vola nell’aria lasciandosi traportare dai venti: migrante instancabile, attende con pazienza di aprirsi al mondo trasformandosi in una nuova vita. Organismo intelligente sa che tipo di foresta diventerà: non appena le condizioni saranno favorevoli, passerà dallo stato dormiente a quello vivente. È capace di connettersi a grandi distanze, mediante radici sotterranee, scambiando informazioni preziose con i suoi simili. Il filosofo francese Gastone Bachelard ci racconta che l’universo "è diviso esattamente in tre regni: il regno minerale, vegetale e quello animale (...). Questi regni hanno rapporti stretti, uno nutre l’altro. Lo scambio di nutrimento permette un divenire materiale a tutta la natura. Nessuno dei tre regni sfugge ai ritmi della vita. Quello animale è la vita quotidiana, quello vegetale la vita annuale e quello minerale la vita secolare, la vita che si conta in millenni. Il metallo è per l’alchimista la Sostanza-secolo...Tutto il regno minerale è seme. La forza germinativa è ovunque, nel mondo vegetale, animale e minerale. Il metallo è germinativo”. Quest’opera mostra la connessione tra mondo minerale e vegetale: la durezza e freddezza del metallo si intrecciano al calore e alla solidità del legno, alla fragilità delle foglie, ai ricami intricati delle radici. La natura è un designer organico che trasforma i semi (capsule del tempo), in forme viventi mediante la relazione con tutti gli elementi della materia. Nei suoi scritti il naturalista inglese Roger Deakin paragona il legno al “Quinto elemento” e spiega come gli alberi siano capaci di trattenere il tempo, in quanto veri e propri archivi vegetali della nostra storia. Time Sculpture #Seed è un’opera che ci parla del viaggio, dell’attesa, della crescita e metamorfosi degli elementi; ci ricorda che la nostra vita è un viaggio nel tempo della natura. ABOUT SIMONCINI.TANGI Simoncini.Tangi nasce dall’incontro di due realtà, quella scientifica di Pasquale Tangi e l’altra artistica di Daniela Simoncini. Pasquale nasce a Faeto (FG) nel 1980, si laurea in Ingegneria Industriale presso l’Università degli studi di Firenze nel 2008. Nel 2019 si iscrive al Master Futuro Vegetale del neurobiologo Stefano Mancuso e del prof. Leonardo Chiesi, per approfondire la relazione tra uomo, ambiente e natura. Figlio di un orologiaio, ha da sempre coltivato interesse per la concezione del tempo e dei suoi meccanismi interni. La passione di Pasquale per i piccoli ingranaggi si unisce agli studi di Daniela sul respiro e sui ritmi della natura. Daniela Simoncini nasce a Poggibonsi (SI) nel 1972, si diploma nel 1996 presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, nella sezione di Pittura con il prof. Gianfranco Notargiacomo. Studia teatro con l’attrice vocalista Gabriella Bartolomei e danza contemporanea con Cristina Bonati. Dal 2003 inizia a praticare e studiare Tai Chi, Yoga e Feldenkrais con la danzatrice butoh Ran Ishiwa. Attualmente insegna discipline pittoriche e grafiche al Liceo Artistico “U. Brunelleschi” di Montemurlo (PO). Nel 2020 entra a far parte del gruppo Gina X. ORARI APERTURA Dal 31 gennaio al 28 febbraio 2024 Inaugurazione mercoledì 31 gennaio ore 11:00 Visibile tutti i giorni dalle ore 5:00 alle ore 21:00 Sabato 3 febbraio visibile dalle ore 5:00 alle 24:00 per la Art White Night presso Marconi Lounge – primo piano Terminal Passeggeri Aeroporto Guglielmo Marconi