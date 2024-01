Time to Rock

Nel club più famoso di Los Angeles negli anni '80, un giovane barista sogna di diventare una rockstar. Incontra una ragazza che ha appena lasciato la sua città natale per cercare fortuna nella grande città. Ma la strada per il successo non è facile e nel frattempo, il club, sta lottando per rimanere aperto a causa della pressione di un gruppo di imprenditori che vogliono demolirlo per costruire un nuovo centro commerciale. Riusciranno i nostri protagonisti a salvare il club e a realizzare i loro sogni?



La Compagnia degli Imprevisti è orgogliosa di ritornare con il suo primo spettacolo. 10 anni dopo!!!!



Prenotazioni e prevendite aperte!



whatsapp: 329 8718764