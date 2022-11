Tiziano Ferro in concerto allo stadio Dall'Ara nel 2023

Prezzo non disponibile

Non si svolgerà allo Stadio Braglia di Modena il concerto di Tiziano Ferro programmato per l’11 luglio 2023. Lo show trasloca infatti allo Stadio Dall’Ara, per la gioia di tutti i fan bolognesi, che saranno ancora più vicini!

Stesso stadio fra l'altro che nella prossima estate ospiterà anche i concerti di Vasco Rossi, Depeche Mode e Marco Mengoni. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social di Tiziano Ferro.