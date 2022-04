Tommaso Zorzi a Bologna: il libro "Parole per noi due" e l'incontro con i fan

Martedì 5 aprile 2022 alle 18:00 presentazione e firmacopie con Tommaso Zorzi in occasione dell’uscita del suo libro "Parole per noi due" (Mondadori). Dialoga con Rosalba Carbutti all'Ambasciatori.

Accesso prioritario alla presentazione per chi acquista il libro alla Libreria Ambasciatori a partire dal 29 marzo 2022 (giorno di uscita del libro). È possibile prenotare il libro nei giorni precedenti, scrivendo a: eventi.ambasciatori@librerie.coop.it, indicando il proprio nome, cognome e numero di telefono. A seguire firmacopie aperto a tutti.

In Parole per noi due Tommaso Zorzi racconta, con leggerezza e ironia, due giovani vite e un amore apparentemente impossibile. Due esistenze irrisolte che però, proprio grazie a un sentimento vero e irrinunciabile, potranno trovare la strada per diventare finalmente se stesse.