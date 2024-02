Toninio Carotone live al Mercato Sonato

Sabato 2 marzo 2024 al Mercato Sonato, Tonino Carotone Unplugged Experience.

Antonio De La Cuesta, in arte Tonino Carotone, è un artista internazionale diventato ormai culto. Nasce a Burgos (Castiglia e León) e cresce in un sobborgo di Pamplona ascoltando la radio e guardando la tv. Assorbe così le melodie scanzonate dei varietà e delle pubblicità, scoprendo la musica di Luis Aguila, Trini Lopez e Peret. Il suo più grande amore, però, è da sempre la musica italiana. Se, per il look, la sua fonte d’ispirazione è Fred Buscaglione, è da Renato Carosone che trae lo pseudonimo. Arriva in Italia per la prima volta nel 1995 ma raggiunge il successo del grande pubblico solo nel 2000 con l’album Mondo difficile, che diventa subito Disco d’Oro. Negli anni ha collaborato con Manu Chao, Eugene Hùtz (Gogol Bordello), Erriquez (Bandabardò), Pietra Montecorvino, Locomondo, Arpioni, Zibba, Vallanzaska, Piotta, Pietra Montecorvino, Roy Paci, Africa Unite e molti altri. Giunto, ora, nell'età della piena maturità artistica, Tonino Carotone sente l'esigenza di riarrangiare e reinterpretare i suoi principali successi. Una versione più intima, certo, ma non per questo meno energetica o sincera di sé stesso, pensata e studiata affinché richiami le sonorità e le tradizioni della sua terra.