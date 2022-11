"Tony Hadley" live al Duse

Lunedì 28 novembre Tony Hadley in concerto sul palco del Teatro Duse.

Tony Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo, celebra 40 anni di carriera con il 40th Anniversary Tour che ha già toccato quasi 40 località del Regno Unito, e che dopo l’estate approderà in Australia e Nuova Zelanda. Dopo un tour estivo sold out anche nel nostro paese, Hadley torna a grande richiesta in Italia a novembre nei teatri più importanti.

L’inconfondibile voce di Tony continua a vibrare di passione come agli esordi. Tony eseguirà brani che spaziano all’interno della sua carriera, da quando era con gli Spandau Ballet, alle sue canzoni come solista, senza tralasciare qualche iconica cover. Sarà la celebrazione di una delle voci più autorevoli del pop, che ha visto gli esordi con il movimento del New Romantic, interpretando negli anni brani oramai classici degli Spandau Ballet come l’epica ‘Through the Barricades’, il numero uno internazionale ‘True’, e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra ‘Gold’. In occasione delle date a fine novembre, Tony Hadley non mancherà di regalarci qualche chicca natalizia.