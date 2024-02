Tony Humphries al Matis Club

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, con eventi sold out e un pubblico proveniente da tutta l’Italia, ritorna History 1990 “Celebration” , sabato 2 marzo 2024 al Matis Club di Bologna, con un ospite speciale: il musicista e dj di fama mondiale Tony Humphries.



Dj, produttore discografico e remixer statunitense, Tony Humphries è uno tra i progenitori della musica house insieme ai dj newyorkesi David Morales e Frankie Knuckles. Il lavoro di Humphries comprende produzioni in studio e remix, trasmissioni radiofoniche su WRKS 98.7 Kiss FM e Hot 97, e residenze da DJ in club tra cui Club Zanzibar (Newark, New Jersey) e Ministry of Sound a Londra, Regno Unito. Reduce da un tour tra Europa e Stati Uniti, dal battito iniziale della house music fino alle vibrazioni più elettroniche e techno, Tony Humphries promette di riaccendere le emozioni di un'epoca che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica e della cultura generazionale.



Nella main room, una line-up di dj artists di prim'ordine: Maurizio Gubellini, Ivo Morini, e Billy che, con la voce di Maurizio Monti, aggiungeranno una dimensione unica allo straordinario dj-set e alla live performance del “re della house”.



La serata si prefigura di ravvivare l'entusiasmo per gli indimenticabili anni '90 del Matis, proponendo un'accattivante miscela di musica, moda e atmosfere iconiche di quell'epoca.

Tra le novità di questa edizione, è prevista anche la cena, animata dall’intrattenimento musicale a cura di Stefano Malaisi e Danilo Maranini e il privée con l’animazione targata Les Folies de Pigalle, con i Djs Maurice e Ricky Montanari e Voice Lele Folies.



Gli eventi "History 1990" sono diventati un appuntamento fisso nel calendario degli appassionati da ben 10 anni, con il pubblico che si aspetta sempre una serata indimenticabile. I tavoli vengono prenotati in pochissimo tempo, testimoniando l'entusiasmo e il desiderio di partecipare a questa esperienza unica. Ogni edizione dell'evento è un omaggio ai tempi passati, ma con l'ausilio di tecnologie multimediali come led, schermi e mappature si creano atmosfere di grande impatto visivo, mediatico ed emozionale.



La serata è organizzata con passione e dedizione da un team collaudato di professionisti dell’intrattenimento notturno: Matteo Stranieri, Gabriele Francia, Paolo Serra e Raul Fantini, garanzia di un evento impeccabile e di grande successo



Orario inizio cena: 20,30



Per gli ultimi tavoli disponibili, contattare il numero 3394449193.