Torna a Palazzo di Varignana “Taste the difference”, l’evento dedicato al mondo dell’olio

Domenica 5 marzo 2023, presso il Palazzo di Varignana, torna Taste the Difference, evento dedicato al mondo dell’olio extra vergine di oliva, organizzato ogni anno da A.I.R.O. - Associazione Internazionale Ristoranti dell'Olio. La giornata sarà ricca di appuntamenti, fra cui il concorso per assaggiatori di olio, la Tavola Rotonda “EVOO Journey: quando l’olio di qualità lascia il frantoio” e la premiazione del Concorso Produttori con i Migliori oli d’Italia. La giornata si concluderà alle 20.30 con la cena di gala, durante la quale si svolgerà la presentazione della Selezione dei 6 migliori oli A.I.R.O. e la Rassegna I Ristoranti dell’Olio, a premiare le realtà della ristorazione che si impegnano nella valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva. Il menu della serata sarà realizzato dai tre dei vincitori dell’edizione 2022 della Rassegna, Nino di Costanzo (Danì Maison), Salvatore Salvo (Salvo Pizzaioli), Daniele Cestelli (Trattoria da Bule), in collaborazione con la cucina di Palazzo di Varignana. La cena sarà aperta al pubblico e avrà un costo di 120 euro, incluso il pairing dei vini. Per partecipare: info@associazioneairo.com.