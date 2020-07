Torna la festa dell'unità del Savena, dal 30 luglio al 10 agosto

Quanto accaduto con l'emergenza Covid non ha permesso di tenere il tradizionale appuntamento della Festa Unità sul pratone delle Due Madonne, festa molto amata ed attesa.



I volontari hanno comunque voluto esserci, organizzando l'edizione 2020, per stare insieme rispettando le indicazioni di sicurezza.



Per questo si terrà la “festa in giardino”, nello spazio verde della Casa del Parco in via Dozza 10, dal 30 luglio al 10 agosto.

Ci saranno le mitiche crescentine delle Due Madonne e il gelato alla spina.