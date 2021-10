Torna la grande musica a Castel Maggiore: i Jazzasonic a Condimenti Jazz

Anche quest’anno torna CondiMenti Jazz nella splendida cornice del Teatro Biagi D’Antona a Castel Maggiore, con il supporto del Comune di Castel Maggiore e dell’Unione Reno Galliera in collaborazione con Cantina Bentivoglio.



Il 7 novembre a partire dalle 17:30 vi aspetta un grande pomeriggio di musica con l’esibizione dei Jazzasonic, la band Dario Cecchini, ideatore da oltre 20 anni dei Funk Off.



L’idea della formazione nasce grazie ad Italia Jazz Club che chiede a Dario Cecchini di creare una band che suoni la sua musica durante i due giorni de Il jazz italiano per le terre del sisma a L’Aquila. L’intento è quella di valorizzare le capacità compositive di Dario in un contesto diverso da quello dei Funk Off.



Dario chiama con sé musicisti che conosce bene e che sa essere versatili e capaci di poter seguire la sua musicalità, che parte dal jazz ma che si ispira un po’ a tutte le correnti della black music. I nomi dei musicisti sono conosciutissimi: Claudio Filippini al piano e tastiere, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Stefano Tamborrino alla batteria, non solo dei fuoriclasse dei propri strumenti ma anche duttili e esperti conoscitori dei tanti stili che la musica di oggi ci offre.



Il concerto della band a L’Aquila ha un grande successo, da lì la voglia di continuare a portarlo avanti.



La musica è tutta originale e composta da Dario che, come anche nei Funk Off, resta legato ad un concetto melodico ed armonico molto personale e di ampio respiro.



Per accedere al concerto è necessaria la prenotazione al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-condimenti-jazz-concerto-jazzasonic-188272376747

