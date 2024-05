“Residanze di primavera”: festa di danza, circo e arti performative tra residenze artistiche e spettacoli nel parco

Otto appuntamenti con la danza e il teatro performativo per l’ottava edizione di “resiDANZE di primavera”, con inaugurazione il 2 Giugno in una grande Festa della Repubblica dedicata alla solidarietà e un omaggio a Giacomo Matteotti nel centesimo anniversario della sua uccisione. L’appuntamento è negli spazi interni ed esterni di Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it) e nel quartiere, da domenica 2 a domenica 9 giugno. “resiDANZE di primavera” è la rassegna di Teatri di Vita realizzata con il contributo del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura.



Si inizia il domenica 2 giugno con una giornata dedicata alla Festa della Repubblica, con numerosi micro-eventi, con la performance di Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli "Matteotti non è una via", per ricordare il politico assassinato dai fascisti il 10 giugno 1924, e con la Cena di Solidarietà delle Cucine Popolari, per raccogliere fondi per l’attività delle Cucine Popolari a favore delle persone meno avvantaggiate. La serata si conclude con l’evento di circo contemporaneo "LLABYELLOV" di Carlo Cerato, che è stato in residenza artistica a Teatri di Vita negli anni scorsi e giunge ora a conclusione: uno spettacolo di giocoleria, avvincente e ironico, che replica lunedì 3 giugno. Sempre lunedì 3 va in scena "Il mondo altrove": una storia notturna, concept, coreografia e danza di Nicola Galli, una creazione in forma di rituale danzato che celebra il moto di un mondo inesplorato, tracciando un percorso ideale tra Occidente e Oriente.

Martedì 4 e mercoledì 5 sono in programma due appuntamenti. Si inizia con "Darkness & Liquid Matter" de Il Cantiere, realizzato da Sara Marasso (coreografia, danza), Stefano Risso (composizione sonora), Diogo MM Nunes (design scultoreo), Beatriz Rodriguez (danza), con il supporto di Prod. Real/Pela?gio di Lisbona: una performance che si sviluppa tra la camminata urbana all’esterno e uno spazio interno buio. A seguire, "Voodoo" di Masque Teatro, epifania di una ricerca di teatro fisico e coreografia attorno alla trance, con la partecipazione performativa di Eleonora Sedioli, per la regia di Lorenzo Bazzocchi.



Infine, sabato 8 e domenica 9 le “resiDANZE di primavera” si concludono con due ultimi appuntamenti. Sara Vilardo presenta "Sirene", anche questo vincitore del bando CURA: una passeggiata performativa audio dal vivo attraverso la citta?, che indaga sul concetto contemporaneo di “nostos”. Si conclude con "Quintetto", con la coreografia e la danza di Marco Chenevier, produzione Cie les 3 Plumes, spettacolo ormai ‘storico’ e vincitore di numerosi premi, dedicato con ironia alla crisi dello spettacolo dal vivo. Sempre sabato 8 si terrà la terza edizione della “Residenza dello spettatore” che vede alcuni spettatori e spettatrici confrontarsi in una giornata non stop sulla loro esperienza a teatro.