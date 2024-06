Questa è la storia di un momento importante del movimento gay, quando si passò dalla rivolta alla rivendicazione di spazi pubblici. Ed è la storia di una città, che improvvisamente decise di investire sui diritti. Torri, Checche e Tortellini racconta una sorprendente avventura: la nascita del Cassero, il primo centro italiano LGBT, sorto a Bologna in un edificio monumentale pubblico, concesso dal Comune a dispetto della Chiesa. Il Cassero di Porta Saragozza, su cui dal 1982 ha cominciato a sventolare la bandiera dei diritti LGBT, diventò subito leggendario, in Italia e in tutta Europa. Attività culturali e politiche si intrecciarono a un’idea diversa di aggregazione e socialità, anche con la creazione di un esilarante gruppo teatrale.

Il documentario ripercorre le tappe salienti che portarono all’inedita decisione e le attività politiche, sociali e culturali del Cassero nei suoi primi anni di vita, attraverso le testimonianze dei protagonisti.



venerdì 28 giugno, ore 22.30