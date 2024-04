Tosca di Puccini: l'appassionante dramma lirico in scena nel cuore di Bologna

Dai 30 ai 120 euro per la Prima dello spettacolo, da 20 a 80 euro per le repliche. Ridotto di 10 euro per gli studenti

Prosegue la grande stagione d'opera 2024 in uno dei teatri più suggestivi di Bologna con un'intrigante storia che racconta di un'irrefrenabile passione, la storia d'amore tra due artisti, un pittore e una cantante: imperdibile nel cuore della città uno spettacolo all'insegna del grande teatro, quello senza tempo, con un cast di talenti d'eccezione: in città va in scena Tosca, famosa opera lirica di Giuseppe Puccini.

Tosca al Teatro Comunale di Bologna

Lo spettacolo si terrà da venerdì 26 aprile a martedì 30 aprile 2024 presso il Teatro Nouveau - Teatro Comunale di Bologna (nuova sede in piazza della Costituzione, 4).

“Tosca, mi fai dimenticare Iddio”. In effetti non è l’amore divino a muovere gli astri nell’opera di Puccini, bensì la passione terrena, carnale. Mario Cavaradossi arde di passione politica, ma muore sognando “dolci baci, languide carezze” di Tosca, il cui trasporto accende ancor di più le brame di Scarpia. E tutti muoiono: Scarpia ucciso da Tosca per non cedergli; Cavaradossi fucilato nonostante la falsa promessa di salvezza; Tosca suicida come già il fuggiasco Angelotti.

Amore, morte, politica: il dramma La Tosca di Sardou piacque molto a Verdi che, fosse stato più giovane, l’avrebbe musicato volentieri egli stesso. Dopo aver vagliato altre ipotesi, Ricordi la propone a Puccini (che già se n’era innamorato), ed è la scelta giusta: ecco subito il diabolico tema di Scarpia a dominare il dramma, ecco la tensione drammatica soppesata in un crescendo continuo, ogni gesto e ogni sguardo delineato nella musica. Solo una volta l’azione si sospende davvero: per la preghiera “Vissi d’arte”.

Il cast

Direttrice spettacoli 26, 27 e 28 aprile Oksana Lyniv, Direttore spettacolo 30 aprile Serhii Nesteruk. Regia di Giovanni Scandella, Maestro del coro Gea Garatti Ansini, Maestro del coro voci bianche Alhambra Superchi. Produzione del Teatro Comunale di Bologna. Orchestra, coro, coro voci bianche e tecnici del Teatro Comunale di Bologna.

Personaggi e interpreti:

Floria Tosca - Carmen Giannattasio (26, 28 e 30 aprile); Valentina Boi (27 aprile);

Mario Cavaradossi - Roberto Aronica;

Barona Scarpia - Gabriele Viviani;

Cesare Angelotti/Carceriere - Christian Barone;

Sagrestano - Paolo Orecchia;

Spoletta - Paolo Antognetti;

Sciarrone - Nicolò Ceriani;

Un pastorello - Camilla Baravelli Sabena.

Presenting partner Illumia.

Informazioni utili

Di seguito le date e gli orari degli spettacoli nel dettaglio:

venerdì 26 aprile alle ore 20.00 - Turno Prime;

sabato 27 aprile alle ore 18.00 - Turno Pomeriggio 2;

domenica 28 aprile alle ore 16.00 - Turno Domenica;

martedì 30 aprile alle ore 20.00 - Turna Sera.

I biglietti hanno un costo che va dai 30 ai 120 euro per la Prima dello spettacolo, da 20 a 80 euro per le repliche. Ridotto di 10 euro per gli studenti Unibo, Accademia di Belle Arti di Bologna e il Conservatorio di Musica “G. B. Martini” per lo spettacolo di sabato 27 aprile. Qui tutte le informazioni.