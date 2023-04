"Touch art"

"Mi piace pensare alla domanda che mi è stata fatta un giorno, per descrivere il mio lavoro. Mi è stato chiesto il senso che davo alla mia arte. La risposta che darei ancora oggi è la ricerca della bellezza.

TouchArt è un progetto che nasce negli anni passati precisamente durante il periodo Covid in cui toccare ogni cosa era sconsigliato. Ho voluto dare spessore ai miei lavori per stimolare ancora questo senso sottoposto a censura in quegli anni, che ritengo invece fondamentale per la nostra relazione psicosociale. Ho sviluppato TouchArt perchè lo spettatore fosse portato ad usare nuovamente le mani verso i miei quadri e verso gli altri. Ho anche approfondito la dimensionalità dell'immagine volendo spiegare il mio lavoro a chi per impossibilità visiva avrebbe potuto apprezzare solamente toccando. Ho dato forma ai miei disegni ed ho prodotto quadri dimensionale. Altri lavori fatti sono colore e corpo. Per non scordare mai l'importanza del contatto. Equilibrio tra bellezza e sensazione resta al centro della mia ricerca personale che ritrovo nei lavori che faccio."