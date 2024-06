Agli inizi del XIV secolo il giureconsulto Giovanni d'Andrea donò ai certosini i terreni di sua proprietà perché vi costruissero il loro insediamento monastico che fu intitolato a San Girolamo. La prima pietra fu posta il 17 aprile 1334.



Nel 1797 il monastero fu soppresso dal governo napoleonico e i certosini lasciarono per sempre il luogo dove avevano dato vita alla loro comunità.



Solitudine, silenzio, preghiera, contemplazione, lavoro. Questa in sostanza la vocazione certosina. Una vita solitaria temperata di vita comune che trova riflesso nell’architettura stessa di una certosa.



Sarà attraverso ciò che resta a Bologna di questa architettura che scopriremo meglio storia e vita dei certosini, vicende e personaggi particolari di questa certosa terminando il nostro cammino nella meravigliosa chiesa dedicata a san Girolamo che nel corso dei secoli diventerà un vero e proprio scrigno di bellezza attraverso l’opera di grandi artisti come, fra gli altri, Bartolomeo Cesi, Ludovico Carracci, Guercino ed Elisabetta Sirani di cui potremo ammirare la prima opera pubblica portata a termine appena ventenne.



Visiteremo: Resti delle celle dei monaci, Chiostro Grande, Chiostro delle Madonne, Sala Capitolare, refettorio, Chiesa S. Girolamo della Certosa.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL LINK: https://www.emilia-romagna-intour.com/event-details/tour-della-certosa-di-bologna-storia-di-un-monastero-2