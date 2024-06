Appuntamenti all'alba: tour delle 5:30 sulle orme dei Sabatini

Ci fu un tempo in cui una confraternita formata soprattutto da mercanti, ogni sabato si recava in pellegrinaggio a San Luca partendo 3 ore prima dell’alba per essere poi sul posto di lavoro al mercato in tempo utile. Si chiamavano i Sabatini. Per curiose vicende si aggiunsero poi i Domenichini che ancora oggi svolgono un ruolo molto importante nella annuale discesa della Madonna di San Luca in città.



Con questo tour ripercorreremo la parte finale del loro cammino, quello che dal Meloncello li riportava in città e ai loro banchi di vendita.



Per loro era un rapido rientrare alla vita quotidiana, per noi sarà un’occasione imperdibile di ammirare l’alba sopra lo stadio (il 20 giugno è il solstizio d’estate) e di scoprire, lungo l’itinerario che ci porterà all’attuale mercato delle erbe, storie, personaggi, curiosità legate al portico di san Luca in pianura e ad una parte della città poco conosciuta dai più. I locali già aperti in zona mercato ci daranno la possibilità di concludere con una lauta colazione il nostro tour.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL LINK: https://www.emilia-romagna-intour.com/event-details/tour-delle-5-30-sulle-orme-dei-sabatini