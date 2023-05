Tornano i tour Lgbti storico -teatrali della città di Bologna, questa volta all'interno degli eventi ospitati dal Patto di collaborazione tra il Comune di Bologna e le associazioni LGBTI locali (in allegato le locandine).



Promosso da IAM - Intersectionalities and more APS , Fucsia Teatro e ER Tour - Emilia Romagna for dummies



Conducono Jonathan Mastellari e Gaia Chon

da anni attori e formatori del gruppo Fucsia Teatro

progetto particolarmente sensibile ai temi della Libertà e Integrazione,

nelle sue varie sfacettature.





Le prossime date in cartellone sono:

13 maggio, 3 giugno, 15 giugno, 1 luglio, 31 agosto

e 10 settembre

dalle 18.15 alle 20.00



NB: per il mese del pride (giugno) si sta valutando di inserire due nuove date il 20 e il 23 giugno. Se siete interessat* per queste date contattateci



Contributo di partecipazione 6.50 euro.

Prenotazione obbligatoria almeno 48 ore prima del tour. ?

Percorso disponibile anche in inglese.



Gallery



Con il patrocinio di LGBT+ History Month Italia