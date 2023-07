Tour Lgbtqia+ della città di Bologna

Bologna è sempre più nota come capitale italiana del movimento lgbtqia+

tra pride, eventi di successo o polemiche …e il recentissimo concerto in piazza Maggiore che ha coinvolto cori lgbtqia+ provenienti da tutta Eruropa!



Come mai Bologna è stata da sempre così “aperta” e pioniera in questo senso?

Lo scopriremo il 27 luglio insieme a due accompagn-attori che ci racconteranno aneddoti e curiosità della città di Bologna, famosa per essere appunto una città piena di cultura, locali e… trasgressioni.

Attraverso storie e letture , tratte dalla letteratura come dal cinema, sarà l’occasione per ricordarsi come l’Amore…sia Amore.



Torna infatti il tour lgbtqia+ storico -teatrale della città di Bologna,

questa volta all'interno degli eventi ospitati dal Patto di collaborazione tra il Comune di Bologna e le associazioni LGBTI locali Promosso da IAM - Intersectionalities and more APS , Fucsia Teatro e ER Tour - Emilia Romagna for dummies.



Conducono Jonathan Mastellari e Gaia Chon

da anni attori e formatori del gruppo Fucsia Teatro

progetto particolarmente sensibile ai temi della Libertà e Integrazione,

nelle sue varie sfumature.



La prossima data in cartellone sarà il 27 luglio

dalle 18.15 alle 20.00



Contributo di partecipazione 6.50 euro.

Prenotazione obbligatoria almeno 48 ore prima del tour.



Percorso disponibile anche in inglese.



Con il patrocinio di LGBT+ History Month Italia



Per info



intersectionalitiesandmore@gmail.com