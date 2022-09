'TPI FEST - Fatti un'idea. La tua': alla Tettoia Nervi in arrivo Conte, Bersani, Di Battista e Fratoianni

Approfondire le proposte dei partiti e discutere i temi chiave della campagna elettorale con i principali attori politici e istituzionali, nazionali e locali, a pochi giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre. Questi gli obiettivi di TPI FEST, il festival di The Post Internazionale organizzato per la prima volta a Bologna, alla “Tettoia Nervi” in Piazza Lucio Dalla, il 15,16 e 17 settembre 2022, a partire dalle 19 fino alle 23:30. I contenuti principali delle tre serate, che saranno anche l’occasione per festeggiare il primo anniversario della nascita del settimanale di TPI, saranno: “L’agenda sociale del paese”,“La destra al potere?” e “Una nuova visione del mondo”. Lo slogan del TPI Fest è: “Fatti un'idea. La tua”.

All’evento interverranno, tra gli altri: il presidente del Movimento 5 Stelle ed ex premier, Giuseppe Conte, il co-fondatore di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto, il leader di Articolo Uno-Mdp, Pier Luigi Bersani, il sindaco e la vicesindaca di Bologna, Matteo Lepore ed Emily Clancy, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’ex deputato del Movimento 5 stelle, Alessandro Di Battista, l’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, la senatrice del PD, Roberta Pinotti, la ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, il costituzionalista Michele Ainis e l’ex ministro delle Finanze della Grecia Yanis Varoufakis.

Nelle tre sere si alterneranno anche artisti e rappresentanti delle realtà territoriali, con musica e performance di vario genere, e il sabato si terrà un evento congiunto con il Bike Pride, in occasione della settimana europea della mobilità.