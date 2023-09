Al via a bologna la 2° edizione di TPI Fest, il festival di the post internazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Approfondire le proposte dei partiti e discutere i temi chiave dell’agenda di governo con i principali attori politici e istituzionali, nazionali e locali. Questi gli obiettivi di TPI FEST, il festival di The Post Internazionale organizzato per la sua 2° edizione a Bologna, alla “Tettoia Nervi” in Piazza Lucio Dalla, il 22, 23 e 24 settembre 2023, a partire dalle 19 fino alle 23:30. I contenuti principali delle tre serate, che saranno anche l’occasione per festeggiare il secondo anniversario della nascita del settimanale di TPI, diretto da Giulio Gambino, saranno un focus sul salario minimo (“Un nuovo salario? È il minimo”), sulla guerra in Ucraina (“Guerra e pace”), sull’immigrazione (“Nuovi italiani”) e sul ruolo della donna nella società “Donne: quali libertà”). Lo slogan del TPI Fest è: “Fatti un'idea. La tua”. All’evento interverranno, tra gli altri: il presidente del Movimento 5Stelle, Giuseppe Conte, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, lo storico esponente della sinistra, Pier Luigi Bersani, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, l’economista, sociologo, attivista e saggista, Jeremy Rifkin, il giornalista, Michele Santoro, il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e tanti altri. Partner dell’intera iniziativa sono Autostrade per l’Italia, Deas, BMW, Enel e Ferrovie dello Stato italiane. Comin & Partners è il Partner per la Comunicazione e Moovit è il Mobility Partner. La rassegna è patrocinata dal Comune di Bologna, Bologna Estate e Di Mondi. L’ingresso è libero e gratuito.