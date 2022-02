"Tra briganti e capitani": l'escursione a Castel di Casio

I Capitani della Montagna rappresentavano, durante il Medioevo, il Comune di Bologna nella montagna. Una montagna aspra, spesso povera di campi e bestiame, e resa pericolosa dai numerosi briganti che vessavano la popolazione. Castel di Casio divenne forse il centro più importante della montagna quando divenne sede del Podestà, inviato proprio dal Comune di Bologna per esercitare la giustizia. Per questa nuova importanza militare e per proteggere le strutture amministrative che si insediarono a Casio, il comune fu fortificato, costruendo una grossa cinta muraria che circondò completamente il centro abitato, assieme ad una torre, collocata all’esterno delle mura. Con un' escursione sul medio crinale, faremo un salto indietro nel tempo, andando alla scoperta di posti sospesi nel tempo e per scoprire se ci sentiamo più Capitani o più briganti.

Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata ai sensi della legge 4/2013 e successive modifiche.



A CHI E' RIVOLTO: Escursione adatta a chi ha già allenamento, abituato a camminare in montagna.



I nostri amici a 4 zampe possono partecipare.



ATTREZZATURA MINIMA OBBLIGATORIA: Scarponi da trekking alti (NO SCARPE DA GINNASTICA/TENNIS-NO SCARPE DA TRAIL) impermeabili ed in buone condizioni-se hai dubbi sulla calzatura, contatta la Guida.-, zaino (consigliato 20-30 l; NO borse a spalla), abbigliamento a strati da trekking, giacca protettiva antivento ed antipioggia. Cappello in primavera ed estate; guanti, sciarpa e berretto in inverno. Crema solare tutto l'anno se si cammina in montagna. Bastoncini (se abituati all'uso).



COSA PORTARE: Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Adeguata scorta d’acqua.