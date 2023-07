"Tra contemporaneo e barocco" personale di Matteo Nannini

Sabato 22 luglio presso il Golf Club Le Fonti Asd di Castel San Pietro Terme (Bo)



si terrà l’inaugurazione della mostra



“TRA CONTEMPORANEO E BAROCCO”



opere di Matteo Nannini curato da Sentirearte contemporary Art





Dalle ore 18.30 brindisi ed intervista all’artista

con la conduttrice radio-televisiva Gaia Chon



Sentirearte contemporary Art nella splendida cornice del Golf Club Le Fonti Asd

Presenta



“TRA CONTEMPORANEO E BAROCCO”

opere di Matteo Nannini



L’artista, pittore di professione dal 1997, dal 1998 insegna disegno e pittura presso scuole locali in Emilia Romagna. Ad oggi ha esposto in svariate personali, collettive, eventi e fiere dell’arte in città quali Bologna, Milano, Budapest, Amsterdam, Rotterdam, L’Aia, Shangai, Londra…



Dal 2012 si dedica anche a grafica ed editoria…da sempre interessato alla figurazione, avvicenda solidità classica a liquefazione pittorico/gestuale.



La mostra sarà aperta dal 22.07.23 al 22.11.23

INGRESSO LIBERO



“in questa Personale, Matteo Nannini propone oltre alle tematiche acquatiche che da tempo lo contraddistinguono, dipinti ripresi da grandi maestri del passato quali: Guercino, Ribera, Van Dyck, Rubens. Un omaggio ad autori straordinari, figure importanti nella sua formazione.”



Ad intervistare il pittore sarà la speaker radiofonica Gaia Chon,



da sempre attiva nella promozione dal vivo e online di artisti e talenti, attraverso la radio e con il suo format “Express Yourself” , una produzione di Videofashiontv.



Sentirearte contemporary Art



cura e rappresenta artisti affermati internazionali come pittori e scultori in location esclusive in Italia e all’estero.



ll Golf club le Fonti , con un percorso di 18 buche, si sviluppa su un’area ubicata nella valle del fiume Sillaro, nel punto dove questa si affaccia sulla pianura Padana. Adiacente al campo si trovano le Terme di Castel San Pietro e l’antica fonte Fegatella, nota fin dal medioevo per le proprietà terapeutiche delle patologie del fegato.







Per info



Instagram: sentireartecontemporaryart



Gallery



mail: sentirearte@outlook.it