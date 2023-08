Tra gli spettacoli immersivi del festival Scena Natura 2023 c’è Stelle, a cura del collettivo artistico “Miscele d’Aria Factory”, nato dall’incontro tra l’artista, designer e performer Mariano De Tassis e il musicista e compositore e sound designer Carlo Casillo che da anni si dedicano alla produzione e messa inscena di spettacoli, eventi e percorsi sensoriali immersivi e sinestetici.



L’appuntamento è per venerdì 4 agosto, nei giorni in cui le stelle cadenti saranno più visibili, a Fienile Fluò (via di Paderno, 9 – ore 22, ingresso € 12,00 - ridotto € 10,00).



Stelle è un’opera sonora ed immersiva in cui lo spettatore potrà sdraiarsi sul prato ad osservare le stelle, ascoltando suoni e musica dell’universo eseguita dal vivo da 6 musicisti. Il tutto veicolato attraverso cuffie wireless che lo aiuteranno a isolarsi e a concentrarsi pur nel corso di un rito collettivo, amplificando così lo spettro delle percezioni e delle emozioni.



Con la volontà di riconquistare “spazi”, l’opera sonora e musicale è appunto dedicata alle stelle, al cosmo ma soprattutto al viaggio.



La sesta stagione di Scena Natura presenta un programma denso e articolato composto da oltre 40 appuntamenti fra teatro, danza, musica, proiezioni cinematografiche, dj set e eventi immersivi in natura: linguaggi diversi si mescolano armoniosamente in questo festival originale e fluido nel narrarsi, favorendo la creazione e la proposta di progetti artistici che si misurano con tematiche attuali e linguaggi contemporanei e si relazionano con l’ambiente utilizzandolo come fonte di ispirazione e scenografia naturale. È proprio l’ambiente il tema attorno al quale si costruiscono gli appuntamenti di spettacolo in programma ed è l’ambiente che scrive le linee guida di tutti i progetti culturali di Scena Natura e Fienile Fluò.



Per tutte le info sui biglietti degli spettacoli consultare il sito www.crexida.it o www.fienilefluo.it oppure contattare telefonicamente il numero: 051.589484