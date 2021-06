Tra musica e Dante il Rotary celebra San Domenico

Con l’abbattimento del coprifuoco Bologna torna a vivere con le sue iniziative culturali serali, tanto mancate in questi mesi di pandemia. Proprio in occasione di questo prudente ritorno alla normalità si inserisce l’iniziativa mossa dal Rotary Club di Bologna e del Rotary Felsineo che lunedì 21 giugno, alle ore 20:45, dedica una serata aperta a tutta la cittadinanza, presso il suggestivo e ampio Chiostro di San Domenico, ingresso in Piazza S. Domenico 13. La serata dal titolo “San Domenico in Dante” sarà il primo incontro del ciclo “Bologna e i bolognesi” che il club rotariani hanno voluto dedicare alla riscoperta dei personaggi e dei luoghi della Vecchia Signora. Un primo passo che ha spinto rotariani e domenicani a riscoprire la storica e misteriosa figura di San Domenico, cogliendo l’occasione per celebrarne l’VIII centenario della sua morte.



Nel cuore pulsante della cultura e della storia di Bologna la serata vedrà la presentazione del Presidente del Rotary Club Bologna, Paolo Ghiacci, e gli interventi di Padre Vincenzo Benetollo e Padre Gianni Festa, che presenteranno, rispettivamente, degli interventi su “San Domenico, uomo del futuro” e “S. Domenico nel Paradiso di Dante”. La serata sarà accompagnata con gli intermezzi musicali per arpa dalla musicista Marianne Gubri, per offrire ai partecipanti un viaggio musicale unico alla riscoperta della storia, dell’arte e della poesia che solo Bologna e il piacere di ritrovarsi può offrire.

