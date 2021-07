Tralummescuro, escursione con aperitivo in quota

“Tralummescuro” è un termine dialettale che indica quella parte del giorno quando il sole lascia spazio alla sera e poi alla notte; lo descrive bene Guccini “ E' dialetto, quando tutti parlavano dialetto, e lo si può tradurre con all' imbrunire, ma senti che non è la stessa cosa”.



Proponiamo, quindi, una facile escursione al tramonto per raggiungere il rifugio dove potremmo ammirare l' imbrunire sorseggiando l' aperitivo in quota. Natura e aperitivo: un binomio perfetto!Aperitivo presso il Rifugio, da pagare in loco.

