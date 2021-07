Tramonto a Sassomolare

Con questa facile passeggiata ripercorreremo quello che potrebbe essere un tratto della Via Francesca della Sambuca, già percorso dai Pellegrini che nel Medioevo si recavano a Roma o in Terra Santa.

Partendo dal centro di Castel d'Aiano percorreremo il sentiero della Via Crucis fino al Santuario della Madonna di Brasa, ricostruito nel dopoguerra con la tipica "sponga", il travertino bianco di Labante. Continuando il nostro cammino sul crinale raggiungeremo il piccolo borgo di Sassomolare dove faremo una sosta per poter gustare insieme un aperitivo e godere di un panorama mozzafiato aspettando il tramonto.

Il rientro a Castel d'Aiano è previsto intorno alle 21.45

Ritrovo h 19.15 al parcheggio del Cimitero di Castel d'Aiano (BO)

Contributo di partecipazione: € 12 adulto / € 6 bambini fino a 12 anni

La quota comprende l'accompagnamento da parte di guida ambientale escursionistica e un piccolo aperitivo.

Difficoltà escursionistica: E

Lunghezza complessiva: 6 km circa

Durata effettiva di cammino: 2 ore circa

Equipaggiamento: abbigliamento comodo da escursione, scarpe con suola scolpita, antivento. Da portare con sé zainetto con acqua, repellente per insetti, mascherina e gel igienizzante, eventuale frontale o torcia.

L’evento sarà confermato al raggiungimento di:

Numero minimo 6 partecipanti - Numero massimo 20 partecipanti.

Prenota ora:

351 7111114

info@slow-emotion.com



In caso di maltempo l'escursione potrà essere preventivamente annullata. La guida potrà modificare l'itinerario dell'escursione qualora le condizioni metereologiche non ne permettessero il regolare svolgimento in sicurezza.L'evento si svolgerà nel rispetto delle regole di sicurezza per contenere il contagio da Covid-19 Mostra meno

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...