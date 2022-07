Tramonto al lago con cena in rifugio

Corno alle Scale e cena in rifugio: una serata perfetta!



Quanti colori ha il tramonto al Corno alle Scale? La luce del sole che piano piano va via, il lago Scaffaiolo con tutte le sfumature del blu, il Monte Cupolino che cattura il sole che scende e lui, il Corno alle Scale, spettacolare nella luce del tramonto. Per godere di questo spettacolo unico, proponiamo una facile escursione all’ imbrunire, o tralummescuro come dicono i vecchi montanari, per raggiungere il più iconico dei rifugi, il Duca degli Abruzzi, dove ci aspetta un’ appetitosa cena in puro stile montanaro. Terminata la cena e illuminati dagli ultimi raggi del sole torneremo al punto di partenza con un facile percorso.



Cena presso il Rifugio Duca degli Abruzzi da pagare direttamente in loco a seconda della consumazione scelta.