"Trebbo di nero": 1^ edizione festival crime di Trebbo di Reno

Rassegna letteraria dedicata all'intramontabile romanzo giallo, nelle sue declinazioni del crime, noir, thriller psicologico, hard-boyled, sfumature di un genere particolarmente amato e per il quale Bologna vanta delle vere eccellenze. A Trebbo di Reno, giocando sull'anagramma del suo fiume, il 13 novembre si inaugura la prima edizione del Festival con dodici autori bolognesi e non.

PRENOTAZIONI CON MAIL A isoladeltesoro.trebbo@gmail.com



Questo il ricco programma:



16.30 Raffaella Tamba presenta:



Alessandro Maurizi - Castigliego e i tormenti del Papa (Fratelli Frilli Editori)

Ilaria Montaguti - Il corpo incorotto (Damster Edizioni)

Luca Occhi/Giorgio Ottaviani - Se perdo te (Golem Edizioni)



17.30 Martina Romagnolo presenta:



Lorena Lusetti - Il mistero dei dodici portici (Damster Edizioni)

Fabrizio Borgio - Panni sporchi per Martinengo (Fratelli Frilli Editori)

Fabio Mundadori - L’altra metà della notte (Bacchilega Editore)



18.30 Giusy Giulianini presenta:



Paolo Panzacchi - Dove nasce l’odio (Laurana Editore - Collana Calibro 9)

Sonia Sacrato - La mossa del gatto (Newton Compton Editori)

Livia Sambrotta - Non salvarmi (SEM)



20.00 Martina Romagnolo presenta:



Andrea Cotti - L’impero di mezzo (Rizzoli)



Luana Troncanetti - Omicidio alla Garbatella (Fratelli Frilli Editori)