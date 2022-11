Trebbo di nero - 2^ edizione festival crime di Trebbo di Reno

La letteratura gialla e noir è indubbiamente il genere più amato, più letto, più scritto. Tanti sono i festival in tutta Italia in piccole e grandi città. Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di farci notare con un festival noir tutto nostro. Trebbo di Nero è il suo nome e gioca sull’anagramma delle consonanti di Reno. La lettura è un tesoro di cui godere individualmente, ma anche collettivamente. Per questo crediamo fortemente nel potere aggregante delle rassegne letterarie. E ne è un esempio l’entusiasmo con cui tanti autori hanno accolto il nostro invito. Alcuni già abitués, altri ospiti per la prima volta, faranno scintille nella sala del nostro Centro di Lettura: Alessandro Berselli, Elisa Biffi Corni, Cinzia Bomoll, Carmine Caputo, Andrea Cotti, Eliselle, Riccardo Landini, Antonio Lanzetta, Anemone Ledger, Loriano Macchiavelli, Gianluca Morozzi, Carmelo Pecora, Ilaria Raineri, Paola Rambaldi, Oriana Ramunno si alterneranno in una kermesse entusiasmante. Dalle 16.00 alle 21.00 con stacchi per firmacopie e cena a buffet finale (prenotazione obbligatoria alla mail isoladeltesoro.trebbo@gmail.com) porteranno al pubblico un genere letterario denso di introspezione psicologica dei protagonisti, analisi del contesto sociale, dinamiche relazionali complesse. Perchè ciò che lo caratterizza proprio nelle sfumature noir dell’elemento giallo è la ricerca dell’uomo oltre la vittima e il colpevole.