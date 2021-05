Trebbo sui generis 2021 - festival dei generi letterari 3^ edizione

Festival culturale dedicato ai generi della narrativa.

Dopo il successo delle prime due edizioni, quest'anno il Festival di Trebbo di Reno tratterà i generi del poliziesco, romance, “dal libro al film”.

Rassegna di Incontri con L'Autore che coinvolge più di 30 tra scrittori e scrittrici italiani provenienti da diverse regioni, alcuni emergenti, altri famosi e pluripremiati. Molti saranno in presenza, alcuni online. Il Festival sarà trasmesso anche in streaming, ma per chi ha voglia di passare qualche ora nel verde di una vivace frazione del Comune di Castel Maggiore, a pochi minuti dal centro di Bologna, c'è la possibilità di partecipare dal vivo, ascoltare e conoscere gli autori e le autrici presenti, acquistare i loro libri e farli autografare.

Saranno disponibili, per chi lo desidera, buoni speciali per un pranzo o una cena in uno dei locali nei pressi del paese.

Protocollo Covid: posti preassegnati e distanziati (salvo congiunti), obbligo di mascherina chirurgica o FFP2.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://www.lisoladeltesoro.net/prenotazioni/

