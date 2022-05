Trebbo sui generis 2022: festival dei generi letterari 4^ edizione

Può una frazione di 2400 abitanti ospitare un festival letterario di due giorni con oltre trenta autori, sia noti a livello nazionale e internazionale sia esordienti? La risposta è “sì”, grazie all’impegno di volontari appassionati alla lettura e di un Comune attento alla promozione della cultura.

Il 4 e 5 giugno si svolgerà, presso i locali del Centro di lettura “L’isola del tesoro” a Trebbo di Reno, la quarta edizione del festival dei generi letterari Trebbo sui Generis. La storia di questa manifestazione comincia nel 2019 per un’intuizione di Raffaella Tamba, referente del Centro di Lettura per le iniziative culturali: quella di organizzare un evento che desse spazio non ad un solo genere, come ce ne sono tanti, ma a più generi diversi, per accontentare quanti più lettori possibile. Perché generalmente a chi è veramente appassionato di lettura, come gli utenti del centro, piace ampliare i propri orizzonti, esplorando modalità di scrittura, argomenti diversi e, perché no, anche autori meno conosciuti.

Detto, fatto! La prima edizione ha portato 23 autori su tre generi: giallo, noir, young adult, ed è stata un successo. Poi è arrivata la pandemia con le conseguenti restrizioni sugli eventi in presenza, ma questo non ha impedito di organizzare la seconda edizione online. Questa volta i generi trattati sono stati romanzo storico e biografico, narrativa di viaggio, graphic-novel e hanno partecipato 28 autori. Nel 2021, per la terza edizione, si è tornati in presenza, grazie anche all’impegno delle volontarie del centro, che hanno garantito il rispetto di tutte le misure di sicurezza. In cartellone i generi poliziesco, romance e “dal libro al film”, e 33 autori, con il grande Maurizio De Giovanni a chiudere l’evento presentando in anteprima un brano del suo nuovo romanzo Una sirena a Settembre.

E così si arriva al 2022 e alla quarta edizione dal titolo “Le dimensioni della storia; l’angolo dello humor”. I generi presentati saranno: narrativa storica contemporanea, ucronica e umoristica. Il cartellone prevede ben 34 autori, alcuni già conosciuti e affermati, altri all’inizio della loro carriera, tutti con opere di livello eccellente.

L’appuntamento è quindi fissato per il 4 giugno alle ore 10 presso il Centro di Lettura “L’isola del tesoro” in via Lame 182/A, con l’apertura del Festival da parte della sindaca di Castel Maggiore Belinda Gottardi. A seguire toccherà a Matteo Bortolotti presentare l’evento e dare il via alle sessioni di presentazione che continueranno fino alla serata di domenica 5 giugno.

Il programma completo lo trovate su:

https://www.lisoladeltesoro.net/edizione-2022/



L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.