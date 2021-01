Colli Gaudenti: trekking alle porte di Bologna

Domenica 10 gennaio alle ore 10.00 una camminata storico-naturalistica alla scoperta di cronache medievali bolognesi tra boschi, prati e sentieri panoramici. Ammireremo alberi monumentali attraversando il Parco di Villa Ghigi per raggiungere l’antico Eremo di Ronzano, un tempo quartier generale della Milizia della Beata Vergine Gaudiosa, consegnata alla storia come i "Frati Gaudenti". Ci soffermeremo lungo il percorso per un brindisi a base di birre artigianali, affacciati su Bologna. Percorso realizzato nel rispetto delle distanze di sicurezza, visto il DPCM del 5 gennaio 2021: oltre a linee guida della Città metropolitana di Bologna.

Prenotazione obbligatoria

Ritrovo: domenica 10 gennaio (ore 10.00) - Giardino Norma Mascellani, vicino all'edicola e chiosco dei gelati. Il giardino è alla biforcazione di via San Mamolo, segnalata con il cartello: dal civico 97 all 111, Bologna

Prossime date:

Contributo a persona, da corrispondere in contanti all'accoglienza: € 12,00 (€ 8,00 fino agli 11 anni)