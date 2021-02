Colli Gaudenti: trekking alle porte di Bologna (per chi è già a Bologna)

Il 27 febbraio alle ore 15.00 l'associazione Vitruvio da appuntamento per un'escursione storico-naturalistica alla scoperta di cronache medievali bolognesi che condurrà i "camminatori curiosi" in alcuni dei luoghi più suggestivi della prima collina che dalla Val d’Aposa si affaccia sul centro storico della città. Nel tragitto seguiremo il sentiero che ci porterà alla Chiesa di San Paolo in Monte, custodita dai Frati Minori e ricordata come luogo di ritiro di Sant'Antonio da Padova durante il suo magistero di teologia a Bologna. Durante il percorso ci soffermeremo per un brindisi a base di birre artigianali, affacciati su Bologna.