"Trekking con treno": 34 escursioni alla scoperta del territorio metropolitano in modo sostenibile

Trekking col treno, al via sabato 29 maggio la 30^ edizione: 34 escursioni alla scoperta del territorio metropolitano in modo sostenibile

Escursioni alla scoperta del territorio metropolitano in nome di un turismo lento e consapevole che promuove il piacere del camminare e la mobilità sostenibile per praticare ecologia concretamente. È questa la filosofia che da 30 anni anima l'iniziativa Trekking col Treno, un calendario di escursioni che il 29 maggio inaugura l'edizione 2021 all’insegna della sicurezza e della scoperta a piedi (e in bicicletta) dell’Appennino bolognese (e non solo), raggiungibile preferibilmente con il treno.