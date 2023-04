Trekking col Treno 2023: un calendario con 43 escursioni lungo i sentieri del territorio bolognese

Riparte sabato 8 aprile per proseguire fino a domenica 17 dicembre lo storico appuntamento con Trekking col Treno. Un ricco calendario di 43 escursioni lungo i sentieri del territorio bolognese, da quelli più conosciuti ad altri ancora poco noti, tutti da scoprire a piedi (o in bicicletta) e da raggiungere con il treno e, a volte, con il bus, in un’ottica di eco-sostenibilità dei trasporti. Trekking col treno è un progetto coordinato da Territorio turistico Bologna-Modena che ne cura e finanzia la promozione. Le escursioni sono possibili grazie al prezioso impegno volontario di tanti soci del CAI che studiano i percorsi e accompagnano gli escursionisti. Partner dell’iniziativa sono Trenitalia-Tper, che fornisce supporto sul trasporto pubblico ferroviario, Tper che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma, Bologna Welcome che coordina la piattaforma di prenotazione e APT Servizi che concorre alla comunicazione dell’iniziativa.

L’edizione 2023 di Trekking col treno presenta una novità: la raccolta fondi per il completamento, la pulitura, il recupero e la manutenzione del sentiero 063, il bellissimo percorso che, dalla zona Sterlina di Lagaro, nel comune di Castiglione dei Pepoli, porta fino alla Collina di Monteacuto Ragazza, frazione del comune di Grizzana Morandi. Il CAI, per documentare il recupero e la manutenzione del sentiero 063, ambienta su questo percorso sia il primo appuntamento, l’8 Aprile, sia l’ultimo del 17 Dicembre, affinchè i partecipanti possano constatare direttamente i lavori compiuti. 2 Euro della quota di partecipazione ai trekking verranno destinati a un fondo dedicato a questa attività straordinaria sul sentiero 063; gli iscritti CAI sono esentati da questo contributo in quanto la pulizia dei sentieri è compresa nella quota sociale della propria iscrizione.

Tra le numerose escursioni, da segnalare il rinnovo della collaborazione con Crinali, la grande rassegna culturale estiva dell’Appennino, che dedicherà quattro appuntamenti a Trekking col Treno con altrettanti concerti in luoghi di grande suggestione. L’iniziativa è resa possibile dalla collaborazione dell’Unione Appennino Bolognese. Anche quest’anno tra le escursioni saranno presenti “assaggi” giornalieri di alcuni dei noti cammini del territorio, tra cui la Via degli Dei e la Via Mater Dei, ma non mancheranno passeggiate tra gli antichi borghi montanari. In territorio imolese spazio ad un’escursione tra le dolci colline di Varignana e una alla Vena del Gesso romagnola. La Pianura ospiterà gli escursionisti di Trekking col Treno sia a piedi che in bicicletta tra le bellezze naturalistiche lungo i canali, lungo sentieri sugli argini e sempre su ciclabili e strade a ridotto volume di traffico. Inoltre, anche quest’anno un’escursione sarà nel territorio modenese in area pedecollinare.

Come partecipare:

Anche quest’anno Trekking col Treno prevede la prenotazione obbligatoria per ogni escursione e un numero limitato a 40 partecipanti a escursione. La prenotazione si effettua online nella settimana dell’escursione (dalla mattina del lunedì al tardo pomeriggio del venerdì) sul sito www.trekkingcoltreno.it, che utilizza la piattaforma sicura Trekksoft fornita da Bologna Welcome e che permette anche il pagamento della quota di partecipazione: 7 Euro per i non soci CAI (di cui 2 euro per il progetto legato al recupero del sentiero 063) e 2 Euro per i soci CAI. La quota di partecipazione non comprende i costi dei trasporti, che sono a carico dell’escursionista. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.trekkingcoltreno.it, la pagina facebook Trekking col Treno o visitare l’info point eXtraBO (piazza del Nettuno - Bologna).

1 - Il Sentiero 063

La raccolta fondi del Treno Trekking - Oggi il sentiero è così

2- Da Zero a Duemila - Da piazza Maggiore al Corno alle Scale in 8 tappe (1° tappa)

Da piazza Maggiore al Corno alle Scale in 8 tappe

1^tappa: PIAZZA MAGGIORE - CALDERINO MUNICIPIO

3 - Da Riola alle Sassane lungo la via dell'acqua

Un percorso lungo le vie dell'acqua che parte dal fiume Reno e proseguirà costeggiando il torrente Marano fino a Rocca Pitigliana. Da Rocca Pitigliana, sempre costeggiando e guadando il torrente, si raggiungeranno le falesie di arenaria e la chiesetta delle Sassane.

4 - Il sentiero delle peonie selvatiche

Camminata sulle colline sopra Vergato dove si potranno incontrare fioriture di peonie selvatiche.

5 - Via Francesca della Sambuca: Vergato - Montovolo - Riola

Camminata che condurrà a due capolavori dell’arte romanica: il santuario della B.V. della Consolazione e l’oratorio di S. Caterina. Si scenderà poi fino a La Scola e altri bellissimi borghi medievali dove il tempo sembra essersi fermato.

6 - La Vena del Gesso Romagnola

Il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, situato nell’entroterra romagnolo tra Imola e Faenza, è un’area naturale protetta di oltre duemila ettari che si distingue tra le eccellenze dell’Appennino settentrionale come unica catena montuosa costituita quasi esclusivamente da gesso.

7 - Via Francesca della Sambuca: da Riola a Porretta

Dalla stazione di Riola saliremo all’abitato di Savignano per proseguire poi lungo il panoramico crinale del Monte Spiagge di Savignano con sguardo a 360 gradi sulle valli del Reno e della Limentra Orientale. Superate le località Rivabella e Bellavista passeremo davanti all’oratorio di Catomello per raggiungere il valico della Crocetta. Da qui scenderemo a Porretta sull’antica via della Mappiana, passando dal caratteristico borgo di Casola.

8 - Da Zero a Duemila: Da Piazza Maggiore al Corno alle Scale in 8 tappe (2° tappa)

Da piazza Maggiore al Corno alle Scale in 8 tappe

2^tappa: CALDERINO MUNICIPIO - MONTEPASTORE

9 - Castelli e Badesse

In questa escursione nella primissima collina bolognese attraverseremo la storia, andando indietro nel tempo fino al Medioevo o anche più indietro… a quando il Mediterraneo era scomparso

10 - Un tratto della Via Mater Dei

La Mater Dei è un cammino di circa 157 km che si sviluppa in sette tappe su crinali di media montagna e che collega la città di Bologna a nove comuni dell’Appennino: Pianoro, Monterenzio, Loiano, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Grizzana Morandi, Vergato e al Comune di Firenzuola. Il percorso proposto ricalca in parte la seconda Tappa della Via Mater Dei, che dal caos della città conduce in zone poco abitate, limitrofe alla selvaggia Val di Zena.

11 - I sentieri dell'acqua a Granarolo dell'Emilia

Storia del paesaggio: la Valle del Savena, la ricchezza dell'acqua per la nostra terra e il problema della siccità. Cosa può fare l'uomo?

12 - Andare in giro per i colli bolognesi

Percorso ad anello durante il quale sarà effettuata la visita al Cenobio di San Vittore, al famoso forte Bandiera, grotte e...tanto altro

13 - Da Zero a Duemila - Da Piazza Maggiore al Corno alle Scale in 8 tappe (3°tappa)

Da piazza Maggiore al Corno alle Scale in 8 tappe

3^tappa: MONTEPASTORE - ROCCA DI ROFFENO

14 - Chiese, Cortili e Torri

Percorso ad anello durante il quale sarà effettuata la visita al Cenobio di San Vittore, al famoso forte Bandiera, grotte e...tanto altro

15 - Il rosso e il viola

Camminiamo da Pioppe di Salvaro a Cereglio, tra antiche leggende e borghi dimenticati, in un territorio ricco di ciliegi e accompagnati dal profumo della lavanda.

16 - Sulla Via degli Dei

Da Sasso Marconi percorreremo un tratto della famosa Via degli Dei, all’interno della Riserva del Contrafforte Pliocenico. Attraverseremo rocce che anticamente erano sommerse dal mare e che oggi sono ricche di fossili.

17 - Al paese dei proverbi lungo il sentiero di Davide

Al paese dei proverbi lungo il sentiero di Davide

18 - Da Zero a Duemila - Da piazza Maggiore al Corno alle Scale in 8 tappe (4° tappa)

Da piazza Maggiore al Corno alle Scale in 8 tappe

4^tappa: ROCCA DI ROFFENO - PIETRACOLORA

19 - Da Zero a Duemila - Da piazza Maggiore al Corno alle Scale in 8 tappe (5° tappa)

Da piazza Maggiore al Corno alle Scale in 8 tappe

5^tappa: PIETRACOLORA - GAGGIO MONTANO

20 - Da Zero a Duemila - Da piazza Maggiore al Corno alle Scale in 8 tappe (6° tappa)

Da piazza Maggiore al Corno alle Scale in 8 tappe

6^tappa: GAGGIO MONTANO – MONTE BELVEDERE – LA CA’

21 - Da Porretta a Madonna del Faggio in consapevolezza

Partiremo dalla stazione di Porretta e saliremo presso il santuario di Madonna del Faggio dove si farà una breve meditazione e sosta pranzo. Rientro a Porretta in coppia a due per scambiare impressioni

Escursione in via di definizione

23 - Percorriamo la Valle del Gambellato (con concerto finale)

La Valle del Gambellato, una valle che congiunge tutti i paesi di Baragazza, San Giacomo e Roncobilaccio, è già zona di frequenti visite di pellegrini che si recano al Santuario della Madonna di Boccadirio o alla chiesa di San Giacomo. Recentemente, sono presenti anche amanti di trekking che vanno alla scoperta di Monte Tavinella e del suo lago.

24 - Salviamo le Grotte di Labante (con concerto)

Grotte formate grazie al fiume proveniente dalla sorgente di San Cristoforo, che qui forma una piccola cascata. Sono le grotte di Travertino tra le più grandi in Italia di questo materiale. Sono lunghe 54 metri e presentano un dislivello di circa 15 metri. Al suo interno la roccia è totalmente cava, dando vita a un fenomeno carsico unico nel suo genere.

25 - Sala Bolognese e il torrente Samoggia

Percorso pianeggiante che si sviluppa nelle campagne di Sala Bolognese, tra il Torrente Samoggia e il Fiume Reno, su ciclabili, strade a ridotto volume di traffico e facili sentieri in ghiaia sulle arginature.

26 - Da Zero a Duemila - Da piazza Maggiore al Corno alle Scale in 8 tappe (7° tappa)

Da piazza Maggiore al Corno alle Scale in 8 tappe

7^tappa: LA CA’ - RIFUGIO CAVONE

27 - Traversata da Molino del Pallone a Porretta Terme su antichi sentieri nell’Alta valle del Reno

Dalla stazione di Molino del Pallone saliremo per mulattiera a Sambugedro da dove proseguiremo per sentiero fino a Tideri. Proseguiremo in salita fino al rifugio gestito di Monte Cavallo. Dal rifugio in pochi minuti, dopo aver superato le Tre Croci, imboccheremo il percorso CAI 101, che percorreremo in discesa lungo la selvaggia valle del Rio Maggiore fino a Varano, da dove proseguiremo per Porretta Terme, punto di arrivo della nostra escursione.

28 - Da Zero a Duemila - Da piazza Maggiore al Corno alle Scale in 8 tappe (8° tappa)

Da piazza Maggiore al Corno alle Scale in 8 tappe

8^tappa: RIFUGIO CAVONE – CORNO ALLE SCALE – RIFUGIO CAVONE

29 - Nelle terre di Giorgio Morandi

Un percorso tra la natura, storia ed arte dell'Appennino

30 - Medioevo in bicicletta nelle campagne tra San Giovanni e Sant'Agata

Percorso in bicicletta su ciclabili, strade a ridotto volume di traffico e facili sentieri in ghiaia sulle arginature che ci porterà da Bologna a San Giovanni in Persiceto, seguendo da Osteria Nuova la Ciclovia del Sole.

31 - Colline di Varignana

Percorso partendo da via Ercolana per raggiungere Casalecchio dei Conti e le colline di Varignana,per poi scendere ad Osteria grande

32 - Il Silenzio di Bel Poggio

Un percorso nei luoghi della Seconda Guerra Mondiale, dove nel 27 Settembre 1944 ci fu la strage di Burzanella e nel 29 Settembre 1944 inizio dell’eccidio di Marzabotto.

33 - Percorriamo la Valle del Limentra (con concerto)

La Valle del Limentra comprende il territorio delimitato a sud dalla Riserva Statale dell’Acquerino. Una valle ricca di storia, di borghi affascinanti come Chiapporato o Torri, di foreste secolari come le faggete dell’Acquerino e di un reticolo idrografico importante con il fiume Limentra e i suoi affluenti che scrosciano nelle valli più nascoste.

34 - Una torre contesa tra Sambro e Setta

Escursione tra le valli del Sambro e del Setta attorno al castello di Montorio nel Comune di Monzuno.

35 - Antiche paludi bolognesi

La Ciclovia delle Antiche Paludi Bolognesi è un percorso che da Bologna porta alle stazioni occidentali del Parco del Delta del Po, attraversando la pianura di Castenaso, Budrio e Molinella fino a raggiungere il confine ferrarese.

36 - Castagneti della valle di Ospitale

Due itinerari, uno più corto e facile l'altro più impegnativo che avranno una parte in comune sui sentieri dei castagni, con sosta presso un metato dove una associazione spiegherà il lavoro che veniva fatto per raccogliere, conservare e trasformare le castagne.

37 - Rocca Pitiliana

In cammino fra natura e storia lungo i vecchi sentieri del Rio Marano

38 - La città sepolta e i frutti dimenticati - Il mito di Claterna

I calanchi intorno a Claterna sono un gioiello del nostro territorio: li scopriremo camminando nei piacevoli sentieri del Parco

dell'Abbadessa

39 - Andè ban int al canèl

Un percorso lungo il Navile, da Castel Maggiore alla Bova, con sosta presso la nuova sede del CAI Bologna.

40 - Foliage, Pignoletto Antichi Borghi

Da Savignano sul Panaro a Castello di Serravalle e ritorno

41 - Dal Savena al Setta

Iniziando il percorso dalle pendici di Monte Adone, si percorrerà un tratto di Via degli Dei.

42 - Trekking col Treno per Telethon

Traversata Sasso Marconi – Rastignano con visita al Monumento dei caduti di Sabbiuno che ricorda l'eccidio ai danni di Partigiani e prigionieri politici avvenuto tra il 14 e il 24 dicembre 1944 da parte delle forze nazifasciste.

43 - Il sentiero 063

La raccolta fondi del Treno Trekking - Abbiamo messo a posto il sentiero grazie al vostro contributo